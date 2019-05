Sull’erosione costiera, del litorale di Messina

Stamani in I^ Commissione lavori pubblici, presieduta dal consigliere Libero Gioveni, è stata affrontata l’importante problematica dell’erosione costiera che interessa diversi tratti del lunghissimo litorale messinese, essendo presenti a ridosso della costa diverse abitazioni.

Alla riunione hanno preso parte: “gli ingegneri Cortese e Lucentini, tecnici del dipartimento di Protezione Civile che si stanno occupando dei progetti di messa in sicurezza. Dal dibattito è emerso che per il litorale nord sono stati posti in essere tre stralci funzionali dall’importo complessivo di 24 milioni di euro dai fondi provenienti dal Patto per il Sud e dal Masterplan, dei quali soltanto quello che riguarda le frazioni di Casabianca e Tono, è stato finanziato per un importo di 6 milioni di euro, mentre per i due restanti di 7 e 11 milioni circa, che riguardano i tratti di Rodia, Marmora, Capo Rosocolmo e Acqualadroni, non esiste ancora il finanziamento”.

“Inoltre – spiega Gioveni – nel litorale sud è stato ultimato un primo intervento nella frazione di Galati per un importo di 900 mila euro, che però necessita essere concluso con un intervento molto più imponente di 4,5 milioni di euro, non ancora finanziato. La Commissione – conclude il Presidente – alla luce dei mancati finanziamenti e rilevata l’urgenza di rendere cantierabili i progetti in itinere, si è determinata di riaggiornare la seduta al prossimo lunedì 20 alla presenza anche, tra gli altri, di Maurizio Croce, commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, che ha già dato la propria disponibilità”.