Tanta paura stamane intorno alle 9.00 per il conducente di una Ford Focus quando la propria auto ha preso fuoco, nella centrale via Cesare Battisti

Alle 9.00 di stamane a Messina, in via Cesare Battisti, un conducente di una Ford Focus ha vissuto attimi di paura quando in prossimità dell’incrocio con la vicina via Garibaldi la sua vettura ha preso fuoco.

Lasciata l’auto, lo sfortunato ha contattato il “112” (numero unico per le emergenze) ed ha atteso l’arrivo dei vigili del Fuoco che giunti sul posto hanno domato le fiamme, le quali nel frattempo si erano propagate in tutto il veicolo distruggendolo interamente. Sul luogo, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale che hanno fatto i necessari rilievi per poi relazionare su quanto è successo.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.