Tassa di Soggiorno e Ricettività a Messina: l’Assessore al Turismo Enzo Caruso ha incontrato oggi il dirigente del Dipartimento dei Servizi Tributari Antonino Cama, il funzionario del Servizio Gestione Baldassarre Magadino e il funzionario del Servizio Affari Generali Gaetano Tassone

L’Assessore al Turismo Enzo Caruso ha incontrato oggi il dirigente del Dipartimento dei Servizi Tributari Antonino Cama, il funzionario del Servizio Gestione Tassa di Soggiorno Baldassarre Magadino e il funzionario del Servizio Affari Generali Gaetano Tassone, per definire gli argomenti da inserire all’ordine del giorno di un incontro con i gestori delle strutture ricettive del Comune di Messina in merito alle modalità di gestione di una banca dati che tenga conto dei flussi turistici, del numero di posti letto, della tassa di soggiorno, anche in funzione di dati incrociati provenienti da altre fonti.

Dopo l’analisi degli introiti e delle attuali tariffe, si cercherà di ascoltare le richieste e proposte degli operatori di settore in funzione di eventuali rimodulazioni relative ai tempi di soggiorno e alla tipologia della categoria alberghiera.