Terremoto di Catania: sono 600 gli sfollati, per la scossa di questa notte alle ore 3.19

PREVISTA UNA CONVENZIONE CON HOTEL, COLORO CHE PER PAURA O INAGIBILITA' DELLA CASA NON POSSONO O NON VOGLIONO FARVI RIENTRO... POTRANNO DORMIRE IN PALAZZETTI DELLO SPORT

Dalle richieste presentate alla Regione siciliana, dopo il terremoto avvenuto alle ore 3.19 della notte scorsa ed ha interessato sei paesi etnei è emerso che ci sono circa 600 sfollati. Da Palermo, i responsabili hanno redatto una Convenzione con la Federalberghi per potere ospitare chi non ha più la propria abitazione, in strutture turistiche.

Coloro che invece, pur non risiedendo in case inagibili, ma preferiscono evitare di farvi rientro per paura, saranno ospitati nei palazzetti dello Sport dove potranno trascorrere la sera.