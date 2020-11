Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti in Calabria

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 289.207 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 292.222 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 6.714 (+ 264 rispetto a ieri), quelle negative 282.493.

Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Cosenza: CASI ATTIVI 1.379 (78 in reparto; 4 in terapia intensiva, 1297 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 679 (630 guariti, 49 deceduti).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 693 (52 in reparto; 5 in terapia intensiva; 636 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 369 (329 guariti, 40 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 222 (15 in reparto; 207 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 161 (155 guariti, 6 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 101 (5 ricoverati, 96 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 126 (119 guariti, 7 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.819 (62 in reparto; 6 in terapia intensiva; 1.751 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 770 (741 guariti, 29 deceduti).

Altra Regione o stato Estero: CASI ATTIVI 267 (267 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 128 (127 guariti, 1 deceduto). È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 39, Catanzaro 34, Crotone 60, Vibo Valentia 9, Reggio Calabria 122.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 424.

Report

https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-11/report-del-6-novembre-2020.-pdf.pdf

