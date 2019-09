TISPOL EDWARD: il 26 settembre, è stata la “Giornata” dedicata alla sicurezza su strada

E’ Edward (European Day Without A Road Death) l’acronimo con il quale TISPOL, la rete europea delle Polizie Stradali di cui fa parte anche la Polizia Stradale italiana, ha denominato il 26 settembre scorso, dedicando tale data alla prevenzione e alla sicurezza su tutte le strade europee. I servizi e le attività di controllo sono state potenziate anche dalla locale Polizia Stradale che, a fine giornata, ha raggiunto il positivo risultato di “zero incidenti” sulle tratte autostradali A18 e A20.

I servizi effettuati nella sola giornata del 26 settembre hanno consentito di controllare 185 veicoli ed elevare 73 sanzioni per guida senza cintura di sicurezza, 18 per uso di telefonino alla guida, 6 per assenza di copertura assicurativa e 18 per assenza di revisione periodica, oltre a numerose altre relative a norme specifiche nei confronti di veicoli commerciali. Tutta la settimana dal 16 al 22 settembre, invece, ha visto protagonisti gli studenti con incontri finalizzati a sensibilizzare gli alunni a cui è stato chiesta maggiore consapevolezza del rispetto delle regole.