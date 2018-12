Torna anche quest’anno a Messina, l’evento “Natale con gioia a Castanea – Presepe Vivente”

Anche per le festività natalizie in corso, è previsto a Messina il ritorno dell’evento “Natale con gioia a Castanea – Presepe Vivente” promosso dall’Associazione culturale Giovanna d’Arco presieduta da Tonino Spanò. La manifestazione è giunta alla Ventinovesima Edizione ed è allestita presso la villa Arrigo sita nel villaggio collinare e che negli anni scorsi è stata una meta per molti visitatori desiderosi di riscoprire questa tradizionale rappreesentazione.

La messa in scena di questa chew è ormai da considerarsi una attrazione per tante persone da ogni parte d’Italia, prevede: “oltre duecento figuranti che per due ore ricreeranno l’atmosfera di un Presepe, con pastori, artigiani, regge romane e animali di tutti i generi, compreso un cammello prestato dall’Oasi Azzurra Village di Giovanni Previti. Gesù di Nazareth appena, sarà scelto tra i neonati venuti alla luce negli ultimi mesi”.

Per gli appassionati di fotografia, rinnova l’appuntamento con il concorso fotografico -Natività e dintorni del Presepe Vivente di Castanea- arrivato alla XXV^ edizione in concomitanza con la IX^ edizione del contest deidicato ai cortometraggi. Ogni concorrente potrà presentare un massimo di 5 foto, stampate in formato 20X30 cm e complete di dati tecnici, corredate dalla copia su Cd. E’ possibile aggiungere fuori concorso una foto della Natività che potrà essere utilizzata per la composizione del manifesto. E’ preferibile che le foto non abbiano eccessivi effetti che alterano la naturalezza dell’immagine. Mentre, per il concorso di cortometraggi potrà essere presentato un solo video.

Per il concorso cortometraggi è possibile concorrere con solo un prodotto video per concorrente. Tutti i cortometraggi, presentabili in qualsiasi formato, non devono eccedere la durata di dieci minuti e devono indicare le generalità del concorrente esclusivamente in busta piccola allegata. Il corto va inserito in busta chiusa e va indicato sul supporto multimediale solo il titolo del corto.

Una sezione online sarà invece dedicata alle foto con i cellulari, è utile ricordare che: “è aperta a tutti e non comprende quota di partecipazione. È possibile inviare una sola foto del presepe per concorrente all’indirizzo email… info@giovannadarco.org con i dati del fotografo. Le foto entro 48 ore verranno inserite nell’album fotografico creato appositamente sulla nostra pagina Facebook (www.facebook.com/presepeviventecastanea). Verranno premiate due foto… una in base al numero dei -mi piace-, e l’altra dalla giuria del concorso. I vincitori riceveranno una targa ricordo. Il concorso online scade il 16 gennaio e la premiazione avverrà la sera del 26 gennaio 2019 alle ore 20.00”.

Si potrà partecipare a questa iniziativa, nei giorni: “25, 26, 29 e 30 dicembre e l’1, il 4, 5, 6 gennaio, dalle ore 17.30 alle 19.30, mentre il 27 e 28 dicembre, così come il 2 ed il 3 gennaio dalle 18.30 alle 19.30”.

L’ingresso è gratuito: “ognuno, nella misura in cui vuole e puo’, potrà lasciare all’uscita una libera offerta”.