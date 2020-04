Torna la campagna di sensibilizzazione “Ripartiamo Donando”

AVIS MESSINA, INSIEME ALLE ASSOCIAZIONI FIDAPA, ACISJF, DUO ONLUS, ADMO, FASTED E AIDO, TORNA IN CAMPO PER DIFFONDERE LA CULTURA DELLA DONAZIONE

A un anno di distanza, torna al campagna di sensibilizzazione “Ripartiamo Donando”.

AVIS Messina, insieme alle associazioni FIDAPA, ACISJF, Duo Onlus, ADMO, Fasted e AIDO, torna in campo per diffondere la cultura della donazione. Nonostante la risposta positiva ricevuta dalla cittadinanza nel periodo di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia globale di COVID-19, la raccolta sangue non si ferma e per questo i rappresentanti delle sezioni messinesi si sono riuniti per far ripartire la campagna di sensibilizzazione.

Attraverso i social network l’obiettivo è sostenere le donazioni e richiamare ancora una volta l’attenzione della città sull’emergenza sangue. Per l’occasione è stato lanciato l’hashtag #tuttinsiemeperdonare.