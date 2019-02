Torna nuovamente su strada ed a Scuola, l’attivita’ della Polizia di Stato di Messina

Anche nell’appena trascorsa settimana la parola d’ordine continua ad essere sicurezza e ritornano le ormai note operazioni: “Quartieri e Scuole Sicure”.

Un significativo spiegamento di uomini e mezzi per prevenire e reprimere le più svariate fattispecie delittuose. In campo come sempre i poliziotti delle Volanti della Questura di Messina coadiuvati dagli operatori del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale e dell’Unità Cinofila di Catania. Controlli estesi a tutto il territorio cittadino, da nord a sud, con particolare attenzione alle piazze spesso interessate da attività di spaccio.

A finire in manette 4 soggetti: “uno per tentato furto di rame; un altro per lesioni aggravate e danneggiamento; per stalking l’ultimo. Deferiti in stato di libertà 7 soggetti; elevati 6 verbali per infrazioni al cds, effettuate numerose perquisizioni, sottoposti a controllo altrettanti persone e veicoli”.

E poi le scuole al centro di interventi costanti e approfonditi volti a combattere lo smercio ed il consumo di sostanze stupefacenti: il fiuto di App, pastore tedesco, esperto in materia, ha permesso il sequestro di ben 4 dosi di droga del tipo hashish e marijuana. Ieri, inoltre, arrestata dai poliziotti delle Volanti una messinese di 46 anni evasa dagli arresti domiciliari a cui era stata sottoposta pochi giorni fa per il reato di furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale del centro cittadino.