Torrente Bisconte-Catarratti…, di Messina

La I Commissione Lavori Pubblici, presieduta dal Consigliere comunale Libero Gioveni, ha discusso oggi in Aula lo stato di avanzamento dei lavori del progetto di messa in sicurezza e parziale copertura del torrente Bisconte-Catarratti, alla presenza del direttore dei lavori e del progettista, gli ingegneri Cortese e Lucentini.

“Nel corso del confronto – spiega Gioveni – sono emerse alcune criticità legate alla presenza sia di cavi ad alta tensione dell’Enel rilevati a soli 32 cm. dal suolo che di allacci fognari non autorizzati. Ciò purtroppo ha fatto rallentare i tempi di ultimazione dei lavori che quindi presumibilmente avranno termine entro luglio 2021”.

“Inoltre – prosegue il Presidente – sono state confermate sia la totale copertura a valle per circa 120 mt. con annessa via di fuga collegata con il rione di Fondo Pistone, al fine di garantire più sicurezza ai residenti, che un ampliamento costante del resto della carreggiata che avrà una larghezza di 7 mt. e un marciapiede”.

“Sui problemi di viabilità in via Polveriera, invece, i tecnici presenti – conclude Gioveni – hanno purtroppo addebitato la responsabilità all’inciviltà di alcuni residenti che parcheggiano le loro auto in sosta vietata”.

Il Presidente Gioveni, infine, ha annunciato che prossimamente convocherà altre sedute per verificare lo stato di avanzamento dei lavori di altre importanti opere pubbliche in corso di esecuzione in città, tra tutte la realizzanda strada di collegamento di via Don Blasco.