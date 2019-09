Tour in bicicletta… “Dono per la vita”: il ciclista trapiantato Iacovelli, ricevuto oggi a Palazzo Zanca

L’assessore alle Politiche della Salute Alessandra Calafiore ha accolto stamani nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca il ciclista trapiantato di rene Giuseppe Iacovelli, presidente della sezione provinciale di Latina dell’ANTR onlus (Associazione Nazionale Trapiantati di Rene), a conclusione della seconda edizione del tour in bicicletta “Dono per la vita”, partito da Messina lo scorso mercoledì 4.

L’iniziativa è stata promossa dall’ANTRA, in collaborazione con il CRT Sicilia (Centro Regionale Trapianti) e l’AIDO Sicilia (Associazione Italiana Donatori di Organi Tessuti e Cellule). Articolato in otto tappe (Messina, Marina di Caronia, Palermo, Castelvetrano, Agrigento, Ragusa, Catania e ritorno a Messina), il tour si è concluso oggi, dopo avere percorso tutto il perimetro della Sicilia. Obiettivo della manifestazione sportiva è informare e sensibilizzare il più possibile la popolazione siciliana sul tema della donazione di organi e tessuti e su quello della solidarietà sociale, con l’auspicio di fare acquisire ai cittadini una maggiore consapevolezza sull’argomento, al fine di potere decidere autonomamente e consapevolmente, se diventare donatori.

Ha ricordato l’assessore Calafiore: “in Italia, 9 mila soggetti aspettano di essere trapiantati e tanti di loro purtroppo finiranno prematuramente il loro percorso di vita senza poterlo fare. Ci sono alcune regioni virtuose per quanto riguarda la donazione ed il trapianto; la Sicilia, con grande rammarico, è stata nel 2018 la penultima regione d’Italia, sia per il numero delle donazioni (8,5 donazioni per milione di abitanti), sia per l’opposizione alla donazione (49,7 %). Questa situazione è da attribuire soprattutto alla disinformazione ed alle tante radicate negative convinzioni”.

Ha sottolineato Giuseppe Iacovelli: “ogni anno, scelgo una regione, dove si registrano le maggiori opposizioni, per sensibilizzare la popolazione alle donazioni. E’ stato molto interessante girare la Sicilia e conoscere le realtà dell’isola. L’anno prossimo farò il giro della Puglia”.

Al termine della visita l’assessore Calafiore ha consegnato al ciclista il gagliardetto della città di Messina e una targa ricordo.