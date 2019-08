Traffico bloccato sull’Autostrada A20 Messina-Palermo dalle 10.15 di stamane a causa dell’incendio di un’auto

Stamane alle ore 10.15, sull’Autostrada A20 Messina-Palermo il traffico è risultato bloccato a causa di un incendio. Una vettura Mercedes è andata in fiamme, mentre era in marcia all’uscita della galleria Telegrafo nella carreggiata Sud, per cause che sono in corso di accertamento.

Non appena il conducente ha notato il fumo fuoriuscire dall’auto ha immediatamente accostato nella corsia di emergenza, dove il veicolo è stato completamente distrutto dal fuoco. I fatti, hanno determinato il formarsi di lunghe code nella zona corrispondente a Villafranca Tirrena. Sul luogo sono giunti gli agenti della Polizia Stradale e i vigili del Fuoco del Comando Provinciale che si sono adoperati per spegnere il focolaio, una operazione questa che ha richiesto molto tempo. Per fortuna durante l’accaduto, nessuno ha riportato ferite.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.