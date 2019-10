Traffico in tilt questa mattina (dopo le ore 12.30) a Messina in viale Regina Elena, in prossimità della curva dove un tempo vi era la Sede del C.U.S.! Nella zona una bisarca (condotta da un cittadino straniero) di colore blu transitante nella carreggiata Nord-Sud, ha investito una BMW regolarmente parcheggiata.

Alle 13.40 sul posto, non si registrava alcun intervento da parte delle forze dell’ordine, malgrado fossero state avvisate (ad esempio dal consigliere della V^ Circoscrizione Franco Laimo), complice sia la difficoltà di interlocuzione (a causa della sua nazionalità) con il conducente del mezzo pesante che si è semplicemente fermato senza avvisare nessuno ne è stato aiutato da alcuno a contattare con immediatezza chi di dovere, ma anche per l’assenza nelle vicinanze dell’accaduto di un Presidio di Polizia Municipale. L’attuale ubicazione dei vigili Urbani infatti, appare poco congeniale con qualsiasi evento che potrebbe potenzialmente verificarsi in luoghi non attenzionati a dovere.