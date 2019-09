Traffico in tilt stamattina a Taormina sulla via M. E N. Garipoli all’altezza del ponte A18, a causa di un incidente stradale con feriti

Stamane a Taormina in via M. E N. Garipoli, il traffico è stato paralizzato a causa di un sinistro (con feriti) verificatosi all’altezza del ponte A18. L’episodio è accaduto alle ore 11, in questa occasione due veicoli (uno dei quali un taxi) hanno impattato frontalmente tra di essi restando fermi verticalmente rispetto alla carreggiata, casusando il blocco totale della viabilità in entrambe le direzioni di marcia, da e verso Taormina.

Le condizioni peggiori le ha riportate il 64enne R.E., conducente di una Fiat 500 che per le ferite riportate nell’incidente è stato trasferito dai sanitari del 118 all’ospedale Sirina della Perla dello Jonio, in codice giallo. I rilievi per stabilire la dinamica del contatto, li hanno effettuati i componenti di unità della Polizia locale coordinata dal vice comandante. La normale percorribilità nella zona, si è riscontrata dopo 45 minuti dall’intervento.

Immagine, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.