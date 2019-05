Tragedia, ieri a Carini, in Provincia di Palermo

Mentre stava effettuando dei lavori in via Vespucci, a Carini (PA), per conto dell’Enel ieri un operaio e’ finito in ospedale dove si trova con una prognosi di 40 giorni e fratture in varie parti del corpo.

La colpa del malcapitato, e’ quella di avere redarguito un uomo intento a lanciare la spazzatura dalla propria auto. In prima battuta, U.A. 37 anni sembrava essersene andato dopo il rimprovero. Poi pero’, per il giovane carinese e’ iniziata una tragedia, dal momento che il soggetto ripreso lo ha investito. La vittima, e’ stata trasportata a villa Sofia dove nella notte ha subito una operazione.

Grazie al sistema Aquila, un impianto di videosorveglianza installato in paese proprio per contrastare la formazione delle discariche abusive, sono subito partite le indagini. I vigili urbani diretti dal comandante Marco Venuti, sono riusciti a risalire al numero di targa della vettura investitrice, una Citroen C4 nera che con lo specchietto esterno rotto.

L’automobile, e’ risultava appartenere ad una Societa’ di Castelvetrano. Agli agrnti e ai carabinieri poi, è arrivato il documento di chi era alla guida in quel momento.

Del guidatore in Sicilia, era scomparsa ogni traccia. in Sicilia non c’era più traccia. E’ stato ritrovato a Milano, perche’ pare che si sia consegnato ai militari del capoluogo lombardo questa mattina. A suo carico, dopo i primi riscontri, sembrerebbe sussistere l’accusa di tentato omicidio.

Il sindaco di Carini, Giovi Monteleone ha riferito: “e’ stata un’operazione che ha visto gli agenti della Polizia Municipale collaborare con i carabinieri sin dalle prime battute. Tutta l’attivita’ e’ stata possibile grazie alle telecamere a circuito chiuso, che abbiamo installato in comune e ci consentono di fare prevenzione. Grazie a quel sistema si e’ riusciti nei giorni scorsi a individuare il componente di una banda che aveva preso di mira le tabaccherie dalla zona”.