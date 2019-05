Tragedia la notte scorsa, a Femminamorta di Barcellona Pozzo di Gotto

La notte scorsa, in località Femminamorta a Barcellona Pozzo di Gotto, si è verificata una tragedia. Un rumeno di 26 anni, è deceduto dopo aver perso l’equilibrio mentre era nelle vicinanze di una ringhiera dalla quale è precipitato, cadendo nel vuoto per quattro metri.

Il ventiseienne, dopo un impatto violento e fatale, è finito in una intercapedine. L’allarme, lo ha lanciato il fratello che ha chiamato il 118. I sanitari giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dello sfortunato giovane. I rilievi per stabilire con esatteza quanto accaduto sono stati effettuati dai carabinieri della locale Stazione.