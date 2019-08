Tragedia nel mare a Tonnarella di Furnari: poco dopo le 13 di oggi, un ragazzo tredicenne, originario di Catania è morto annegato

Dramma oggi nel mare a Tonnarella Furnari: poco dopo le ore 13, un ragazzo tredicenne, originario di Catania è morto dopo essersi tuffato in mare. Le cause del decesso, sono in fase di accertamento da parte dei rappresentanti delle Autorità competenti. Da una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che il giovane sia stato colto da un malore dopo essere entrato in acqua.

Non sono serviti a nulla i tentativi di rianimare il malcapitato, sia da parte dei bagnanti che dei sanitari del 118 che hanno prestato un immediato soccorso attraverso l’esecuzione di un massaggio cardiaco. Il trapasso è avvenuto, subito dopo l’arrivo all’ospedale Barone-Romeo di Patti.