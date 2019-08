Tragico incidente ieri sera a Messina in via Consolare Pompea, in direzione centro

Nella serata di ieri a Messina, sulla via Consolare Pompea all’altezza del N° civico 1865 (in direzione Nord-Sud) si è verificato un tragico incidente, in questo contesto si sono scontrate un’auto ed una moto Honda Cp125 R con a bordo due familiari un ragazzo 17enne Alberto D.D. e sua sorella Aurora D.D. di 14 anni.

La giovane purtroppo, nelle circostanze descritte ha perso la vita, avrebbe compiuto 15 anni il prossimo mese di settembre, subito le sue condizioni sono apparse disperate è stata trasportata in ospedale dove poco dopo è spirata per le serie ferite riportate. I conducenti dei due mezzi, sono rimasti illesi e saranno sottoposti al test per verificare il tasso alcolemico secondo la comune prassi adottata in tali casi. Da una prima ricostruzione della dinamica, sembrerebbe che l’automobile abbia fatto una inversione ad U. Sul luogo del sinistro, sono intervenuti i carabinieri, due ambulanze e la Polizia Municipale.

Immagine, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.