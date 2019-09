Trasporto pubblico urbano, a Messina: tavoli tecnici del vicesindaco Salvatore Mondello

Ieri, martedì 10, il vicesindaco con delega alla Mobilità Urbana Salvatore Mondello, insieme ai rappresentanti di ATM, al dirigente il dipartimento al ramo Mario Pizzino ed all’esperto del sindaco Leonardo Russo, ha incontrato rappresentanti della I e II Circoscrizione per definire in maniera strutturale il piano delle linee del Trasporto Pubblico Urbano (TPL).

Ha sottolineato il vicesindaco: “questi tavoli tecnici costituiscono un’azione propedeutica alla redazione del piano industriale dell’ATM spa. Siamo convinti che l’attività debba essere svolta in piena concertazione con chi il territorio lo vive giornalmente; quindi gli attori privilegiati indubbiamente sono il presidente ed i consiglieri delle circoscrizioni. Abbiamo iniziato con gli incontri con la I e II Municipalità al fine di registrare eventuali piccole criticità e/o aggiustamenti da effettuare per continuare con una programmazione di riunioni in concomitanza con l’avvio del nuovo anno scolastico che porterà un importante sovraccarico sia relativamente alla viabilità in generale che all’utilizzo del TPL”.

Gli ulteriori appuntamenti sono previsti oggi pomeriggio, mercoledì 11, alle ore 17, con la III, e domani, giovedì 12, sempre alle 17, con la V Circoscrizione.