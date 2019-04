Tre arresti dei carabinieri, sono stati effettuati nel tardo pomeriggio del 18 aprile

In concomitanza con le festività pasquali, i carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno intensificato i controlli del territorio nei quartieri periferici della zona sud del capoluogo ed, in particolare, alle persone sottoposte a provvedimenti restrittivi della libertà personale. Nel tardo pomeriggio del 18 aprile, i militari della Stazione di Giampilieri hanno arrestato per evasione il 25enne messinese N.L., sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, il quale durante un controllo è stato trovato mentre, senza alcuna autorizzazione, passeggiava lungo le vie di Giampilieri superiore. Il giorno successivo, l’uomo è comparso avanti al giudice del Tribunale di Messina che ha convalidato l’arresto sottoponendolo nuovamente agli arresti domiciliari.

Sempre giovedì, i militari della Stazione di Tremestieri hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di B.G., 24enne messinese, cui è stato revocato il beneficio dell’affidamento in prova ai Servizi Sociali a causa delle violazioni alle prescrizioni imposte, accertate dai carabinieri e segnalate all’Autorità Giudiziaria competente. L’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Messina Gazzi.

Il 19 aprile, i carabinieri della Stazione di Gazzi hanno arrestato P.A., 31enne messinese, che stava scontando la pena per una condanna per furto aggravato in regime di detenzione domiciliare e si era reso responsabile di reiterate violazioni degli obblighi che hanno portato alla revoca dei benefici a cui era ammesso, con prosecuzione della pena detentiva in carcere. L’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Messina Gazzi.