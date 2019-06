PER TENTATO FURTO IN CONCORSO

Tre persone sono state denunciate ieri, dai poliziotti delle Volanti di Messina, a loro carico si è proceduto per il reato di tentato furto in concorso. Scenario della vicenda che li ha visti protagonisti, un appartamento abusivamente occupato una settimana fa da una donna che, per questo motivo, era già stata denunciata per occupazione abusiva di immobile.

I poliziotti, hanno sorpreso la stessa donna e due uomini, mentre erano intenti a caricare su un camioncino la mobilia sottratta dallo stesso appartamento occupato.