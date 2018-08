Trovata la soluzione sui 150 migranti, presenti a Catania sulla nave Diciotti

Catania, 26 agosto 2018 – Dopo cinque giorni di permanenza sulla nave della Guardia Costiera Diciotti, ancorata al Molo di Levante per i 150 migranti a bordo è stata trovata la soluzione sulla loro destinazione. Sono scesi per primi 12 ragazzi molto giovani, subito assistiti dalla Croce Rossa Italiana. Dopo le necessarie fasi connesse alla identificazioine per “fotosegnalamento”, ad i cittadini stranieri si apre la prospettiva del trasporto con dei bus a Messina presso l’hot-spot sito a Bisconte. Successivamente, ci sarà una redistribuzione, la Cei ne accoglierà un centinaio in strutture di sua pertinenza, mentre di una ventina ciascuno se ne faranno carico l’Albania e l’Irlanda.