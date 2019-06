Trovato questa mattina, il cadavere di uomo nelle acque del porto di Santa Marina Salina

Un giovane 31enne di Roma, è stato rinvenuto morto all’interno della sua auto nelle acque del porto di Santa Marina Salina. Il decesso del giovane, è avvenuto per annegamento. Il malcapitato lavorava come cameriere in un Albergo dell’isola eoliana. Non si esclude che il fatto possa essere successo, per probabili motivi legati ad una eventuale depressione.

L’Autorità competente, ha disposto il trasferimento della salma a Lipari con una motovedetta della Guardia Costiera. Dalla notte scorsa, non si avevano notizie del giovane il quale non aveva portato con sè il cellulare lasciandolo a casa. Stamane, si sono concluse le ricerche dei carabinieri e della Polizia locale culminate con il ritrovamento della vettura dell’uomo, una Fiat Panda dentro la quale vi era il cadavere. Gli uomini che si occupano delle indagini, non tralasciano alcuna pista investigativa, neanche quella di un guasto alla macchina.