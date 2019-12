AD ESPRIMERSI COSI' IN UN TESTO PUBBLICATO SU FACEBOOK, E' L'AVVOCATO MARIA FERNANDA GERVASI, EX CONSIGLIERA DELLA QUARTA CIRCOSCRIZIONE

“Trovo incredibile come, alle porte del 2020, in prossimità delle feste natalizie, con puntualità a Messina si riaccenda il dibattito sull’isola pedonale in via dei Mille”. Ad esprimersi così, in un testo pubblicato su Facebook è la ex consigliera della Quarta Circoscrizione ed avvocato Maria Fernanda Gervasi.

La Gervasi, aggiunge: “nessuno fino ad ora, ha avuto il coraggio di prendere una decisione definitiva e permanente relativamente alle aree da pedonalizzare, al fine di dare un’idea di certezza e stabilità agli investimenti dei commercianti e un contributo alla normalità e alla vivibilità di questa città. Quando ho proposto ed ottenuto la chiusura di largo Seggiola in molti hanno sostenuto l’iniziativa e tanti altri l’hanno criticata. Oggi però, nonostante i tanti accorgimenti che ancora devono essere adottati, sono felice nel vedere tanti nuovi locali che stanno aprendo proprio là dove con una pedonalizzazione si è cercato di riqualificare la zona”.

“Questo in foto invece era un progetto, elaborato qualche anno fa insieme ad un amico ingegnere, con un’idea di pedonalizzazione del viale (fino a via Santa Cecilia) e del lato mare di via dei Mille. Le critiche ci saranno sempre, ma è più difficile trovare qualcuno che si prenda la responsabilità di fare delle scelte”.