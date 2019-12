“Tutti a dire… aiuta me, aiuta me… mai nessuno che dice… come possiamo aiutarci tutti ed esserlo per gli altri?”. A scriverlo oggi su Facebook, è Francesco Carbone presidente dell’associazione Governo del Popolo A.P.S., della Provincia di Palermo.

Carbone, continua: “ognuno pensa solo a se stesso per risolvere, solo i propri problemi. Io non ho problemi con nessuno e vi ho sempre dimostrato la mia intoccabilita’, non perchè sia protetto da qualcuno se non da Dio… e gli uomini e le donne di buona volonta’ che hanno capito che ho tutte le armi per fare saltare il sistema criminale all’interno delle Istituzioni”.

“Vi ho dato la soluzione con la Veglia di Natale al Quirinale. La notte delle Denunce e della Verità. Solo in pochi hanno ascoltato, hanno letto, hanno capito. Solo in dieci si sono presentati… e comunque, è stato un successo. Mai nessuno ha osato organizzare e realizzare una manifestazione dinanzi al Quirinale, senza comunicare nulla al questore e non essere neanche attaccato dalla DIGOS e delle tante pattuglie presenti nei dintorni. Finanche con una valigia al seguito, nel luogo più sotto controllo d’Italia. Di me hanno una fottutissima paura, perché consapevoli che ho tutte le prove per cambiare drasticamente l’intero sistema di potere criminale all’interno delle Istituzioni”.

“Come ho scritto nei precedenti comunicati, -puoi mettere la testa di un asino sott’acqua e pur di non voler bere una goccia d’acqua morirà soffocato- e ciò è stato, per l’ennesima volta, dimostrato. Non mi attacca nessuno ma capisco che il popolo italiano è un popolo di masochisti e di individualisti ignoranti e presuntuosi, che si sentono intelligenti e più preparati di altri pur subendo qualsiasi sopruso e abuso…! Se volete essere aiutati, mettetevi nelle condizioni di farvi aiutare e fino a quando penserete solo a voi stessi, nessuno potrà essere aiutato, ma ancora non siete pronti a capirlo….! Buonanotte”.