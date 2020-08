Tutti i pronto soccorso dell’A.S.P. di Messina hanno attualmente carenze di organico per le assenze di personale dovute ai necessari periodi di riposo feriale e per le difficoltà a reclutare medici per i posti vacanti; la Direzione Generale, dopo avere attivato nuovi bandi costituendo le relative commissioni di esame, nelle more ha anche attivato l’istituto contrattuale delle prestazioni aggiuntive per coprire i turni.

Molti medici in servizio presso i reparti degli ospedali aziendali hanno già volontariamente aderito all’istituto contrattuale ed effettueranno servizio al pronto soccorso dell’Ospedale di Lipari, che in questo momento di grande afflusso turistico necessita di essere potenziato e deve funzionare a pieno regime. La Direzione Generale ringrazia i medici dell’ospedale di Milazzo e dello stesso Ospedale di Lipari che con grande spirito di attaccamento all’azienda sanitaria, rinunciando a ferie e tempo libero, dalle 17.00 di oggi giovedì 20 agosto lavoreranno al pronto soccorso per assicurare tutti i turni di servizio.