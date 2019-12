Ufficialmente per un cortocircuito, alcuni tecnici stanno provvedendo allo smontaggio del “Giardino delle Luci” presente a Messina in piazza Cairoli

IL VILLAGGIO CHE NEI GIORNI SCORSI E' FINITO AL CENTRO DELLE POLEMICHE PER UN TELONE VERDE E L'INIZIALE BIGLIETTO D'INGRESSO PARI A 5,00 € FATTO SCENDERE OGGI DRASTICAMENTE A 2,00 € DAL SINDACO CATENO DE LUCA

Alcuni tecnici, stanno provvedendo a smontare il “Giardino delle Luci” presente a Messina in piazza Cairoli. Ufficialmente trapela, che alla base dell’adozione del provvedimento vi sia stato il verificarsi di un cortocircuito ai cavi della alimentazione.

Il villaggio nei giorni scorsi, è finito al centro delle polemiche per un telone verde posto a copertura di una rete metallica da Cantiere e per l’iniziale biglietto d’ingresso pari a 5,00 € che oggi il sindaco Cateno De Luca ha deciso di far scendere a 2,00 € dopo i 2,50 € ai quali si era arrivati ieri.