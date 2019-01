Uil Fpl e Silpol – Messina, sui Contratti decentrati: “Bene l’avvio della contrattazione”

Lo scrivono in una nota stampa Pippo Calapai, Emilio Di Stefano e Giuseppe Gemellaro, rispettivamente segretario generale Uil-Fpl Messina, responsabile provinciale Uil-Fpl e segretario provinciale Silpol: “nei giorni scorsi si è svolta la seduta di contrattazione tra le organizzazioni sindacali, la RSU e la Delegazione trattante di parte pubblica dando l’avvio al negoziato relativo al contratto decentrato per il personale dipendente, non dirigente, relativo agli anni 2019-2021. L’incontro viene valutato positivamente da Uil-Fpl e Silpol che, sulla scorta di una piattaforma puntualmente consegnata alle rappresentanze sindacali, ritengono si siano create le condizioni idonee per costruire un buon contratto decentrato condiviso il più possibile tra le parti”.

“Purtroppo, va rilevato come negli anni precedenti i contratti decentrati si siano quasi sempre chiusi all’ultimo giorno, il 31 Dicembre, con l’inevitabile conseguenza che alcune tematiche siano sfuggite oppure non approfondite adeguatamente. Per queste ragioni, le scriventi organizzazioni sindacali hanno ritenuto opportuno, su detto contratto, fare richiesta al Presidente della Delegazione trattante, di fare luce in merito alle somme di Euro 602,465,00, relative alla retribuzione di posizione e risultato delle Posizioni Organizzative, che, giova rammentare, sono state azzerate in virtù del provvedimento del Tribunale di Messina del 18/07/2018 e della successiva determinazione del Direttore Generale n. 3714 del 24/07/2018. Non appare infatti chiaro se i compensi per le Alte Professionalità (Avvocati interni) risultino inseriti in detto importo, atteso che gli stessi, nella costituzione del fondo 2018, sono stati decurtati dal fondo per essere posti a carico del bilancio comunale”.

“Pertanto – concludono i sindacalisti -, al fine di evitare equivoci o errate interpretazioni, si precisa che le nostre osservazioni fanno riferimento a questioni interpretative sulla collocazione (fondo o bilancio) delle risorse destinate per tali finalità che, se non adeguatamente definite, potrebbero comportare ricadute negative sulle risorse salarial (Produttività) di tutti i dipendenti. Appare ovvio, quindi, che le scriventi organizzazioni sindacali non hanno chiesto, né avrebbero mai potuto chiedere, la restituzione delle somme già percepite dai dipendenti per dette indennità, ma verificare solo che le stesse, ai sensi delle vigenti norme contrattuali, siano poste a totale carico del bilancio comunale, senza alcuna decurtazione del fondo 2018”.