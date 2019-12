Ulteriore incidente mortale, questa notte a Messina

A SAN LICANDRO, HA PERSO LA VITA IL 40ENNE E.F., CHE DOPO NON AVER PIU' MANTENUTO IL CONTROLLO DEL SUO SCOOTER HONDA SH 150 HA URTATO CONTRO UN PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

La notte scorsa a Messina, si è verificato un ulteriore incidente mortale. A perdere la vita a San Licandro è stato il 40enne Elio Finocchiaro, che non ha più potuto controllare il suo scooter Honda SH 150 e si è schiantato su un palo della pubblica illuminazione… all’altezza della rotonda… esistente in via Leonardo Sciascia.

L’uomo è morto sul colpo e per lui, non vi è stato nulla da fare. Sul luogo, sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato e quelli della Polizia Municipale, per espletare i loro rispettivi compiti. Presente nella zona, anche il sostituto procuratore della Repubblica di turno, il dottor Marco Accolla.

Immagine, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.