Ulteriore incidente nel pomeriggio odierno, sulla A18 prima del casello di Fiumefreddo in direzione Catania

Ulteriore incidente nel pomeriggio odierno, sulla A18 nella corsia di marcia lato marcia in direzione di Catania, nelle vicinanze del casello di Fiumefreddo.

Per cause che sono ancora in fase di accertamento, è rimasta coinvolta nell’episodio descritto un’Audi station wagon nera, che ha investito con un camion. Entrambi i mezzi, hanno terminato la propria corsa al margine della carreggiata. Sul posto sono arrivati sia la Polizia Stradale che i vigili del Fuoco, i quali hanno proceduto ad estrarre i viaggiatori dall’autovettura. Nella circostanza riferita, non vi sono state persone ferite