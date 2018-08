Un 17enne migrante, è fuggito nei giorni scorsi da un Centro di accoglienza di Messina

I militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Civitanova Marche, hanno sorpreso a spacciare eroina, un tunisino 17enne allontanatosi volontariamente nei giorni scorsi da un Centro di accoglienza di Messina. Nell’ambito di altri controlli che i finanzieri hanno compiuto nell’appartamento del marchigiano condiviso dal ragazzo con due suoi connazionali, sono state rinvenute 7 dosi di cocaina e 1.140,00 € (probabile provento della documentata attività illecita) e 14 fiale di sostanza dopante.

Il terzetto, è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, in particolare il minorenne fuggito dalla Città dello Stretto lo hanno segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Ancona. Infine, per un 24enne residente a Milano che aveva acquistato 1 grammo di eroina dal 17enne, è scattata la segnalazione come assuntore alla Prefettura milanese.