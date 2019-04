Un 31enne, è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Messina

IERI INTORNO A MEZZOGIORNO, HA TENTATO IL FURTO DI CAPI D'ABBIGLIAMENTO IN VIA LA FARINA

All’arrivo dei poliziotti delle Volanti aveva ancora addosso i 12 capi d’abbigliamento che aveva provato a rubare all’interno di un esercizio commerciale in via La Farina, ieri, intorno a mezzogiorno. Alcuni indumenti erano stati danneggiati nel tentativo di asportarne le placche antitaccheggio; altri, come le scarpe, erano stati sostituiti al paio vecchio, abbandonato nel reparto uomo.

Shafiquel Aminul Haque, 31 anni, cittadino del Bangladesh, con regolare permesso di soggiorno sul territorio nazionale, ha tentato inutilmente la fuga attraverso una porta di sicurezza e, ai poliziotti intervenuti, ha rilasciato false generalità. Si è pertanto proceduto all’arresto in flagranza di reato ed al trasferimento, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, alle camere di sicurezza della caserma Calipari, in attesa di giudizio direttissimo previsto per oggi.