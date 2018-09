Un 44enne di Messina, è stato arrestato dalla Polizia di Stato

Dopo aver portato a termine una operazione giudiziaria, gli appartenenti alle forze dell’ordine che sono intervenuti attraverso questa nota evidenziano che: “la Polizia ha arrestato a Messina Giovanni Marabello (44 anni), con l’accusa di spaccio di droga”.

Per poi terminare così: “nella sua abitazione è stata trovata e sequestrata della marijuana (più di due chili), durante un controllo antidroga. Per l’esattezza, i 2.226,56 grammi di sostanza stupefacente, suddivisi in sacchetti e nascosti tra utensili vari, sono stati recuperati nel giardino dell’abitazione in contrada Marotta. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di rito direttissimo”.