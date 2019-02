I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Milazzo, hanno arrestato in flagranza per lo stesso reato, D.M.F, 47 enne, residente a San Filippo del Mela.

In casa hanno trovato nascosti 59 grammi di hashish già suddivisa in dosi, una busta in cellophane contenente 15 grammi di marijuana, 2 spinelli ed un bilancino di precisione. Per lui sono scattati i domiciliari.