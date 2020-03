SI TRATTA DI UN UOMO CHE E' RIENTRATO IN CITTÀ, DOPO UNA VACANZA A MADONNA DI CAMPIGLIO IN TRENTINO E ORA SI TROVA RICOVERATO ALL'OSPEDALE PAPARDO

Un 50enne di Messina è risultato positivo al test del Coronavirus. Si tratta di un soggetto, che era rientrato il 7 marzo da una settimana bianca in Trentino. L’uomo si trova ricoverato presso l’ospedale Papardo situato a Nord della Citta’. I sanitari sono preoccupati, poiché l’uomo era a Madonna di Campiglio con un gruppo di circa quaranta messinesi.

I compagni di viaggio saranno rintracciati e messi in quarantena. Coloro che avranno sintomi sospetti saranno sottoposti al test del tampone. Adesso nella Comunità peloritana dello Stretto ed in Provincia i contagiati sono, in totale, sedici.