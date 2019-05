Un 74enne è stato colpito alle 06.35 di oggi, da un ictus, mentre era sulla nave Euroferry Egnazia a Gioia Tauro L’uomo è stato salvato dagli operatori sanitari del 118 e dalla Capitaneria di Porto di Messina-Autorità Marittima dello Stretto, che ha assunto in capo a sè il Coordinamento delle attività di soccorso, inviando il segnale di allerta alle MMVV CP 2088 di Messina.

Vista l’urgenza del trasbordo e della contemporanea presenza in prossimità della nave, della pilotina K2 appartenente alla Corporazione dei Piloti di Messina, veniva verificata la praticità poter effettuare il passaggio tramite la stessa pilotina. Il pilota nel frattempo già imbarcato a bordo della nave, assentiva alla fattibilità del trasferimento. Cosi il malcapitato veniva trasportato insieme alla moglie presso il porticciolo turistico “Marina del Nettuno” di Messina dove veniva affidato alle cure del personale medico del servizio emergenziale sanitario e trasportato al Policlinico Universitario.

L’operazione è stata portata a termine, in quanto i soggetti coinvolti hanno agito in sinergia tra di loro, ovvero: “Capitaneria di Porto di Messina, Corporazione Piloti e personale sanitario del 118, già testata nell’esercitazione -Airsubsarex/Pollex Me 2019- effettuata nelle acque dello Stretto di Messina il 17 maggio u.s. nell’ambito delle azioni di Protezione Civile del Comune di peloritano denominata -Messina risk sis.ma. 2019-“.