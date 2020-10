Un allevamento abusivo alla foce del torrente San Filippo, in località Pistunina a Messina…, era stato sequestrato nello scorso luglio e ora, nelle scorse ore, durante un nuovo controllo da parte della Polizia Municipale e dei veterinari dell’Asp, sono stati scoperti di nuovo animali senza le dovute cure.

Nella stalla abusiva, realizzata con materiale precario, c’erano suini a cui i veterinari hanno apposto orecchini identificativi e fatto prelievi di sangue per verificarne le condizioni di salute.

In un’altra proprietà c’erano anche altri 19 suini, riconducibili alla stessa persona già denunciata a luglio. Verranno affidati in custodia a un’azienda agricola di Pace del Mela, in attesa dell’adozione definitiva da parte di associazioni animaliste. Oltra ai 19 suini anche 3 cavalli, ancora oggetto di indagini, che dopo le cure veterinarie saranno portati in un centro ippico locale.