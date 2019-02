Un articolo, tratto dal Blog di Michela Diani, sulle sottrazioni di minori [Video]

Articolo, tratto: “dal Blog di Michela Diani”.

“Era il 2012. Già allora Vincenzo Spadafora, attuale sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega alle Pari Opportunità era cosciente che le sottrazioni di minori fossero un grave problema diffuso e che ai magistrati – secondo lui – mancassero gli strumenti per agire in maniera diversa”.

“Siamo nel 2019. La Convenzione di Istanbul esiste dal 2013 ma i magistrati non si rassegnano ad applicarla e lo Stato non si assume la responsabilità di obbligarli, visto che la Magistratura è indipendente, anche se in questa maniera il paese Italia a causa di una magistratura disobbediente è colpevole di non star ottemperando e in maniera ormai palese ed evidente a una Convenzione internazionale e di non fare neppure nulla per farla applicare. L’Italia al Grevio che quest’anno si terrà in Italia, farà grandiosa figuraccia. Non me ne fate una questione di partito per cortesia, perché sarebbe ridicolo”.

“Qui ci sono degli ostacoli che vanno ben oltre i partiti, anche se non si può negare che diverse, anche all’interno dei partiti stessi, siano le sensibilità sull’argomento”.

Perciò domando: “quante donne devono ancora morire di femminicidi in morte e in vita ( come la signora del video) affinché in questo paese chi ha il potere di fare qualcosa si assuma la responsabilità di farlo? Per quanto tempo ancora avete intenzione di prenderci per il sedere? Se si pensa di fare passi avanti verso le pari opportunità senza risolvere il problema della violenza degli uomini contro le donne, di cui la sottrazione dei minori è un aspetto fondamentale, vuol dire che non si è capito una beata mazza di cosa significhi pari opportunità! Scusate ma qualcosa non torna”!