Un blitz notturno della Polizia Municipale, è stato attuato quest’oggi, a Messina Gazzi

Un blitz della Polizia Municipale, è scattato questa notte alle ore 3.30 a Messina nel rione di fondo Fucile a Gazzi dove con l’ausilio degli operatori della MessinaServizi Bene Comune sono state asportate le grandi quantità di legna che alcune persone hanno accatastato nella zona con lo scopo di incendiarle il 31 dicembre per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

Per eliminare l’ammasso di materiale, è stato utilizzato un bob cat col quale si sono riempiti 6 mezzi della Società partecipata del Comune. Per mantenere l’ordine pubblico, sono intervenute due pattuglie dei carabinieri ed una volante della Questura. Le operazioni, si sono concluse, alle 10 del mattino. Non vi sono stati particolari problemi, tranne che per brevi istanti quando diversi minorenni hanno accennato una reazione prontamente rientrata.