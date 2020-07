Un cadavere carbonizzato è stato trovato nella tarda mattinata odierna in via Pezza del Pioppo, una contrada della piana mamertina a Milazzo, in provincia di Messina.

La presenza del corpo bruciato è stata segnalata attraverso una telefonata ai carabinieri della Compagnia di sede guidati dal capitano Andrea Ortolani. Ancora…, è sconosciuta l’identità della vittima. La via Pezza del Pioppo, è adiacente al Quartiere di Bastione limitrofo al confine con Barcellona Pozzo di Gotto.