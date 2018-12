Un Capodanno più sicuro, quello al quale ci introdurrà l’ultimo giorno del 2018

Sarà un Capodanno più sicuro, quello al quale l’ultimo giorno del 2018, ci introdurrà. Nelle intenzioni dell’Amministrazione guidata dal sindaco di Messina Cateno De Luca, vi è quella del divieto della vendita di ogni tipo di bevanda sia in vetro che in lattina. Impedita anche la vendita degli alcolici al di sopra dei cinque gradi, tanto in piazza Duomo che in un raggio di 300 mt di distanza da questo luogo.

Ecco cosa introduce, il documento: “divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche superiori al 5%, vendita e somministrazione di bevande o di qualsiasi altro articolo contenuto in lattine e recipiente in vetro nel perimetro della piazza cittadina del Centro storico fino a trecento metri di lontananza”.

Messi al bando dunque: “vino, liquori, ma anche cocktails e addirittura birre da doppio malto ed oltre. Le trasgressioni, verranno punite con multe da 25,00 a 500,00 euro”.

Per il 2018, la novità riguarda l’interdizione all’utilizzo di spray al peperoncino, sulla scorta di quanto vissuto la vigilia dell’Immacolata a Corinaldo nella Discoteca in Provincia di Ancona, quando per l’utilizzo di questa sostanza in occasione di un concerto del trapper Sfera Ebbasta si vissè una tragedia con 6 morti ed oltre 120 feriti alla Lanterna Azzurra. Tutto questo, con l’intento di prevenire qualsiasi comportamento emulativo da parte di chiunque.

Non vi è traccia invece, a differenza di quanto accaduto negli anni precedenti di ordinanze tese alla proibizione dello sparo di botti o all’accensione di legna, per dar vita in quest’ultimo caso ad estemporanei falò.