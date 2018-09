Un confronto serrato, questo quello che Cateno De Luca (sindaco di Messina), ha tenuto con la deputazione nazionale e regionale

Cateno De Luca onorevole e sindaco di Messina, in questo post pubblicato sulla sua pagina Facebook, fa il resoconto sul confronto serrato avuto questa mattina nella Sala Giunta di Palazzo Zanca, con la deputazione nazionale e regionale messinese al quale ha preso parte anche il vice sindaco, architetto Salvatore Mondello.

All’incontro, hanno partecipato: “Angela Raffa, Antonio De Luca, Barbara Floridia, Carmelo Lo Monte, Pino Galluccio, Ella Bucalo, Francesco D’Uva, Grazia D’Angelo e Valentina Zafarana”.

Abbiamo trattato i seguenti argomenti, prosegue De Luca:

1. Plessi scolastici e relative ordinanze di chiusura;

2. Procedure per la dichiarazione dello stato di emergenza abitativo e risanamento;

3. Istituzione della Sedicesima Autorità di Sistema Portuale;

4. Richiesta di Modifiche del Regolamento consiliare formulate dalla Giunta municipale;

“Ringrazio tutti i deputati presenti per la fattiva collaborazione e mi dispiace che interi gruppi politici non hanno partecipato a questo costruttivo confronto per la nostra comunità. Abbiamo aggiornato la riunione a sabato 29 settembre per il saluto di commiato del sindaco o per continuare a lavorare per la Città”.