Un corriere della droga messinese, è stato fermato nel fine settimana dai finanzieri

Con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti, è stato tratto in arresto nella flagranza del reato contestatogli, successivamente gli appartenenti alle forze dell’ordine intervenuti lo hanno condotto in carcere in attesa di giudizio. Si tratta, di un corriere della droga messinese fermato nel fine settimana dai finanzieri del Comando provinciale di Messina. Larrestato del quale non sono state rivelate le generalità, era in possesso di circa 5 chilogrammi di marijuana, sottoposta a sequestro.

La sostanza, si trovava occultata in un sacco di plastica di colore nero, sigillato, una precauzione adottata dall’uomo nella previsione di un possibile controllo su strada da parte degli addetti di Pubblica Sicurezza. L’intervento rientra nell’ambito dell’intensificazione dei controlli finalizzati al contrasto del traffico di stupefacenti sull’intero territorio della Provincia, in complesso 57 tra settembre 2018 e gennaio 2019, conclusi con la denuncia di 35 soggetti, l’arresto di 6 responsabili e il sequestro di oltre 20 chilogrammi complessivi di stupefacenti.