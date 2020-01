Un drammatico evento, si è verificato nella serata di martedì 31 dicembre a Messina, intorno alle ore 20.00. Una anziana 92enne, è morta carbonizzata nell’incendio della sua abitazione posta in via Gelone a Montepiselli.

Una volta giunti sul luogo, i vigili del Fuoco hanno constatato la presenza di liquido infiammabile (che si stava spargendo nella casa), usato forse per accendere qualcosa. Non si tralascia però, da parte degli addetti ai lavori, il fatto che a determinare il tutto possa essere stato il cattivo funzionamento di una stufetta. Per le formalità di rito, è intervenuto in zona anche il magistrato di turno.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.