Un drammatico incidente, si e’ verificato alle ore 11.00 nei pressi della Raffineria di Milazzo (ME) tra uno scooter e una betoniera

IN VIA MANGIAVACCA DOVE E' MORTO UN 17ENNE

Un drammatico incidente, si e’ verificato alle ore 11.00 nei pressi della Raffineria di Milazzo (ME), in via Mangiavacca. Nello scontro tra una betoniera e uno scooter, e’ morto il 17enne Claudio Lo Verde.

Il giovane si sarebbe scontrato con il suo motociclo contro il mezzo pesante, morendo immediatamente, per motivi al vaglio delle Autorita’ competenti. I soccorsi agiti dal personale del 118, sono stati vani. Nella zona, si sono portati i vigili del Fuoco, la Polizia Municipale ed i carabinieri della locale Stazione che hanno già avviato i rilievi per giungere a stabilire la dinamica del fatale sinistro.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.