Un eccezionale incidente, si e’ verificato stamani al Km 32.200 sulla Strada Statale 113 ad Orto Liuzzo, intorno alle ore 08.30.

Con ogni probabilita’ per l’asfalto reso viscido dalla pioggia, il conducente di una Mercedes classe A transitante in direzione Messina non ha piu’ controllato il mezzo urtando su una Renault Scenic parcheggiata scaraventandola verso una Land Rover che a sua volta ha impattato con una Volkswagen Golf.

Il guidatore della berlina tedesca, e’ rimasto ferito in modo lieve. Nella zona, sono intervenuti i vigili Urbani della Sezione Infortunistica che hanno effettuato i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica dei fatti.

Foto, tratta da: www.messinaindiretta.it.