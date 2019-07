DAL CONFRONTO, E' EMERSA LA SODDISFAZIONE PER IL LAVORO CHE IL CENTRO SVOLGE DA 6 ANNI SUL TERRITORIO

Un incontro proficuo e costruttivo quello tra il Presidente dei Centri Clinici NeMO, Alberto Fontana, la vice presidente di Fondazione Aurora Onlus, Daniela Lauro e l’assessore Regionale alla Salute Ruggero Razza.

Razza ha espresso la sua soddisfazione per il lavoro che NeMO SUD svolge ormai da più di 6 anni sul territorio. Il rappresentante del Governo regionale ha avuto la possibilità di conoscere il Centro in occasione della inaugurazione del raddoppio dei posti letto, nel febbraio 2018. Oggi, l’Assessore conferma il valore delle azioni di NeMO SUD, ritenendo il Centro un’eccellenza al fianco dei pazienti ed un modello virtuoso per la sanità siciliana.

Questo è il riconoscimento a Fondazione Aurora Onlus e ai suoi medici, terapisti ed operatori tutti di NeMO SUD per la dedizione e la professionalità che mettono al servizio dei pazienti. Ogni giorno.

Ferdinando Croce