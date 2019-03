Un ladro in azione, è stato arrestato ieri dalla Polizia di Stato di Messina

Non si è nemmeno accorto dell’arrivo dei poliziotti. Messinese, 40 anni, con precedenti specifici, era intento a rovistare all’interno di una Smart appena forzata quando i poliziotti delle Volanti impegnati nel controllo del territorio lo hanno notato, ieri, nella tarda serata, lungo il viale Regina Elena. Per riuscire a sbloccare la portiera, il quarantenne aveva mandato in frantumi uno dei finestrini, dedicandosi poi alla ricerca di oggetti di valore.

Il successivo controllo nell’area interessata ha confermato quanto era stato segnalato alla Sala Operativa da alcuni cittadini: l’auto presa di mira non era la prima ad essere stata “visitata” nel corso della serata.

Finestrino in mille pezzi ed abitacolo a soqquadro anche per una Peugeot nella vicina via Ecuador. Il quarantenne messinese è stato quindi arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo previsto per oggi.