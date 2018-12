Un messinese 37enne, si è rifiutato di scendere dal treno notturno per Roma, invitato a farlo perchè sprovvisto di biglietto

Voleva raggiungere Napoli e lo voleva fare a bordo del treno diretto a Roma in partenza da Messina dopo la mezzanotte. Peccato fosse privo di regolare titolo di viaggio e quando il personale delle Ferrovie dello Stato lo ha invitato a scendere, si è rifiutato bloccando di fatto la partenza di tutto il convoglio. Ai poliziotti delle Volanti e della Sezione Polizia Ferroviaria di Messina, subito intervenuti, Daniele Cardile, messinese, 37 anni, non ha risparmiato insulti e minacce in presenza degli altri passeggeri sempre più attoniti. E’ dunque passato ai fatti avventandosi sugli operatori.

Si è pertanto proceduto all’arresto per i reati di resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo, con precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona, è stato trasferito presso le celle di sicurezza del complesso Calipari in attesa di rito direttissimo che si è celebrato stamani in Tribunale.