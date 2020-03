Nella tarda serata di ieri, i poliziotti delle Volanti hanno tratto in arresto un quarantaquattrenne messinese. L’uomo, sottoposto al regime della sorveglianza speciale, non era in casa quando i poliziotti hanno effettuato il regolare controllo domiciliare.

Rientrato, ha trovato gli agenti ad attenderlo. E’ stato giudicato stamani, con rito direttissimo.